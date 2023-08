Bayern ist in Aufruhr. Und im Mittelpunkt steht mal wieder Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger von den Freien Wählern. Recherchen der »Süddeutschen Zeitung« bringen ihn in Verbindung mit einem rechtsextremen, volksverhetzenden Flugblatt, das bei ihm in den Achtzigerjahren, zu Schulzeiten, entdeckt wurde.

Nun hat Ministerpräsident Markus Söder nach einem Sonderkoalitionsausschuss erklärt: Er hält vorerst an Aiwanger fest.

Markus Söder, Ministerpräsident Bayern:

»Bis zur abschließenden Klärung, solange kein neuer Beweis vorliegt oder bisher Gesagtes komplett widerlegt werden kann, wäre eine Entlassung aus dem Amt eines Staatsministers ein Übermaß.«

Anna Clauß, DER SPIEGEL:

»Söders Reaktion fand ich in erster Linie total vorhersehbar, aber auch machtpolitisch klug.«

Denn: In Bayern steht aktuell alles unter dem Zeichen der Landtagswahlen in knapp sechs Wochen. Söder hat Aiwanger nun aufgefordert, 25 Fragen schriftlich zu beantworten – und gewinnt damit Zeit. Für den CSU-Chef ist die Affäre ein Spagat: Seit 2018 regiert er mit der Aiwanger-Partei. Jetzt, so kurz vor der Wahl, ist Söder auf die Freien Wähler angewiesen.

Anna Clauß, DER SPIEGEL:

»Sie garantieren ihm die Macht im Freistaat. Söder braucht den Aiwanger als Koalitionspartner, sonst müsste er mit den Grünen zusammengehen. Und in jedem Bierzelt, in dem er gerade auftritt, verteufelt er die Grünen. Deswegen wäre es riskant gewesen, sich jetzt von Aiwanger zu trennen.«

Aiwanger bestreitet, das Flugblatt verfasst zu haben, räumte aber ein, dass Exemplare in seinem Rucksack gefunden wurden. Der Verfasser sei ihm bekannt, er werde sich selbst erklären. Später räumte Aiwangers Bruder ein, der Urheber der Pamphlete zu sein. Ob nun die schriftlichen Antworten auf die 25 Fragen mehr Klarheit bringen, ist fraglich.

Anna Clauß, DER SPIEGEL:

»Eigentlich ist doch genau eine Frage nur offen: War er der Urheber oder nicht und was genau hat dieses wirklich ekelhafte Pamphlet bei ihm im Rucksack verloren gehabt? Und da hat er doch jetzt eigentlich Zeit gehabt, diese Zweifel und diese Fragen auszuräumen. Und wenn er die nicht genutzt hat, fragt man sich schon, was dann in den nächsten drei Tagen noch passieren soll.«

Aber Söder baute auch vor, betonte schon jetzt, dass die Bayern-Koalition auch mit Blick auf die neue Regierung nicht an Hubert Aiwanger hänge.

Markus Söder, Ministerpräsident Bayern:

»Die Zusammenarbeit mit den Freien Wählern als Ganzes hat sich bewährt, ist gut. Und wir wollen sie auch fortsetzen. Koalitionen hängen auch nicht an einer einzigen Person. Das geht mit oder ohne eine Person im Staatsamt ganz genauso.«

Also in jedem Fall einfach weiter so? Völlig egal, wie der Fall Aiwanger ausgeht? Ganz so einfach dürfte es nicht sein.

Anna Clauß:

»Die Freien Wähler sind in Wahrheit Hubert Aiwanger. Hubert Aiwanger ist nicht nur ein Ein-Mann-Stammtisch, er ist die Verkörperung dieser Partei, er ist der absolute Frontrunner und ohne Hubert Aiwanger sind die Freien Wähler schlicht nicht vorstellbar.«

So bleibt der Fall nicht nur inhaltlich, sondern auch machtpolitisch kompliziert. Vieles hängt davon ab, was in den kommenden Tagen und Wochen noch aufgedeckt wird. Aiwanger darf sich trotz Söders erster Rückendeckung wohl nicht zu sicher fühlen.

Anna Clauß, DER SPIEGEL:

»Söder ist ja ein totaler Stimmungspolitiker. Und sobald in Bayern eine wirklich empörte Stimmung entsteht, kann man wahrscheinlich gar nicht bis 25 zählen, bis er sich von ihm getrennt hat.«