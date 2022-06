Weltpolitik im Alpenidyll – eine perfekte Gelegenheit für Markus Söder, Instinktpolitiker, CSU-Chef und bayerischer Ministerpräsident, sich in Szene zu setzen. Also wirft Söder seinen Computer an. »Die Welt zu Gast in #Bayern: Welcome to Bavaria!«, tippt er am Samstagnachmittag einen Willkommenstweet . »Wir begrüßen die wichtigsten Staatschefs der Welt«, schreibt er weiter. Beim G7 organisiere sich die freie Welt, und die aktuellen Krisen in der Welt zeigten, wie wichtig internationale Abstimmung sei.