Auch die Demokratie sieht Aiwanger in Gefahr. »Dieses Land wird derzeit politisch tief gespalten«, sagte er in Bezug auf die wachsende Zustimmung für die AfD in Ostdeutschland. Das sei eine Reaktion auf die Politik der Ampelkoalition. In der Migrationspolitik forderte er stärkere EU-Außengrenzen. Die politische Mitte hätte das Thema Zuwanderung zu lange ignoriert, aus Angst, als rechts abgestempelt zu werden, so wie es Aiwanger selbst 2015 passiert sei, behauptet er.

Nach der Rede sang Aiwanger gemeinsam mit seinen Parteikollegen auf der Bühne die Deutsche Nationalhymne. Die Ereignisse der vergangenen Tage erwähnte er in der 65-minütigen Rede mit keinem Wort.