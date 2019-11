Ministerpräsidenten Söder und Kretschmann Zusammenhalt predigen, egoistisch handeln

Markus Söder und Winfried Kretschmann sind sich im vergangenen halben Jahr auch menschlich nähergekommen, heißt es. Im Sommer bot der baden-württembergische Ministerpräsident von den Grünen seinem CSU-Amtskollegen aus Bayern sogar das Du an.

Die sogenannte Südschiene, früher eine Unionstangente zwischen München und Stuttgart, verläuft nun also auch zwischen Schwarz und Grün. Dagegen ist zunächst nichts zu sagen, die Interessen von Bayern und Baden-Württemberg liegen auf vielen Feldern nahe beieinander - und zusammen sind selbst die beiden wirtschaftlich starken Flächenländer stärker als jedes für sich.

Nur: Die Zeiten haben sich geändert. Deutschland im Jahr 2019 ist ein Land der Ichlinge geworden, der Zusammenhalt innerhalb der Gesellschaft bröckelt. Die Gründe dafür sind vielfältig. Politiker werden, vom Bundespräsidenten angefangen, nicht müde, dagegen anzureden. Und auf der praktischen Ebene setzt sich an manchen Stellen die Einsicht durch, dass der Föderalismus zwar nicht zur Disposition steht, aber an manchen Stellen aufgelockert gehört: im Interesse aller, die in Deutschland leben.

Baden-Württembergs Ministerpräsident referiert über den Zusammenhalt in der Gesellschaft seit Jahren so eindringlich, dass einem dabei ganz warm ums Herz wird. Sogar eine Staatsrätin für Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung hat sich Kretschmann in die Regierungszentrale geholt. Sein bayerischer Kollege entdeckte das Thema erst in jüngerer Vergangenheit, nachdem der CSU-Politiker beinahe die Unionsparteien gespalten und mit rechtspopulistischer Rhetorik fast die Landtagswahl vergeigt hatte. Aber inzwischen geht es auch bei Söder viel um miteinander statt gegeneinander. Bei seinem Grußwort auf dem CDU-Parteitag in Leipzig sprach Söder über die Verantwortung der Union für Zusammenhalt und Werte.

Nur: Wenn es darauf ankommt, agieren Söder und Kretschmann weiterhin so, als endete die Bundesrepublik an ihren Ländergrenzen. Bayern first, Baden-Württemberg first, Südschiene first.

Thema Bildung, in Deutschland Ländersache: Schon im Koalitionsvertrag vereinbarten Union (also auch die CSU) und SPD einen sogenannten Nationalen Bildungsrat, um beispielsweise die Vergleichbarkeit des Abiturs zu verbessern. Die Grünen fordern das schon seit Langem. Unter großem Beifall sprach sich CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer gerade auf dem Parteitag für mehr Zusammenarbeit und Kooperation zwischen den Ländern beim Thema Bildung aus.

Söder und Kretschmann aber sagen: Nicht mit uns. Bayern und Baden-Württemberg wollen aus dem Nationalen Bildungsrat aussteigen, weil sie angesichts der hohen eigenen Standards einen Qualitätsverlust fürchten, wenn sie den anderen Ländern entgegenkommen.

Und auch bei der Neuordnung der Sommerferienzeiten stellen sich die beiden quer: Sie wollen, dass die Schüler im Süden Deutschlands auch weiterhin am Ende des Sommers frei haben. Ende der Diskussion.

Die beiden Ministerpräsidenten wissen um ihre Macht, zumal im Paket: Bayern und Baden-Württemberg sind mit Abstand die größten Geberländer im föderalen Finanzausgleich. Aber kann das in diesen Zeiten wirklich ausschlaggebend sein, während man sich über das Gebaren von US-Präsident Donald Trump echauffiert, der aus der Position der Stärke der restlichen Welt seine Friss-oder-Stirb-Politik aufdrückt?

Nein.

Natürlich müssen die Ministerpräsidenten Söder und Kretschmann zunächst die Interessen ihrer Länder vertreten. Schon allein, um wiedergewählt zu werden. Aber sie wissen auch, dass Deutschland mehr ist als Bayern und Baden-Württemberg - und sie sollten ihre Vorbildfunktion in der Gesellschaft wahrnehmen.

Das wäre wirkliches Engagement für Zusammenhalt.