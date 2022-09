Die Ampelkoalition will Cannabis unter bestimmten Voraussetzungen legalisieren – im Koalitionsvertrag ist eine »kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften« vereinbart. Das Gesetzgebungsverfahren wird derzeit vorbereitet, schon Ende dieses oder Anfang kommenden Jahres könnte es laut dem Bundesdrogenbeauftragten Burkhard Blienert (SPD) einen Entwurf geben.