Söder vs. Habeck Die einzig wahre Wahlkampfdebatte

Im Wahlkampf spielen die großen Fragen nur eine Nebenrolle. DER SPIEGEL, t-online und VICE wollen das ändern. In einem Streitgespräch treten Markus Söder und Robert Habeck gegeneinander an – am 28. August um 20 Uhr.