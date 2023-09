Gleichzeitig ging der Freie-Wähler-Chef zum Gegenangriff über, beklagte eine Hexenjagd gegen ihn und seine Partei – was ihm sofort neue Vorwürfe etwa des Zentralrats der Juden einbrachte. »Wenn diese Hexenjagd nicht aufhört und Erfolg hat, wird niemand mehr in die Politik oder in andere Führungspositionen gehen, aus Angst, dass seine Vergangenheit auf jeden schlechten Witz hin durchleuchtet wird«, sagte Aiwanger zuletzt der »Bild am Sonntag«.