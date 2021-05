Besuch in Sachsen-Anhalt Söder wünscht sich mehr Ostdeutsche in der Regierung

Bei einem Wahlkampfauftritt in Sachsen-Anhalt hat sich Bayerns Ministerpräsident für mehr Ostdeutsche in der nächsten Bundesregierung ausgesprochen. Ganze Ministerien sollten in die neuen Länder verlegt werden.