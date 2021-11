Vierte Coronawelle Söder will strengere Maßnahmen für Ungeimpfte

Die Situation in bayerischen Krankenhäusern sei »sehr, sehr besorgniserregend«, sagt Ministerpräsident Söder und kündigt – je nach Auslastung der Intensivstationen oder Inzidenz in Hotspots – Verschärfungen für Ungeimpfte an.