Ende April im bayerischen Oberaudorf: Die Idylle des Alpenpanoramas nahe der österreichischen Grenze ist getrübt: Der Wolf treibt hier sein Unwesen. Ein Mann will dem öffentlichkeitswirksam Einhalt gebieten.

Markus Söder, Bayerischer Ministerpräsident:

»Der Wolf gehört hier nicht her, meine sehr verehrten Damen und Herren. Der gehört hier einfach nicht her.«

Die markigen Worte dürften den Raubtieren egal sein, bei den Landwirten kommen sie gut an. Bayerns Staatsregierung unter Markus Söder hat kürzlich entschieden, dass Wölfe künftig schon nach dem Riss eines Tieres zum Abschuss freigegeben werden können. Der Wolf als Wahlkampfthema – nur eines von vielen.

Anna Clauß, DER SPIEGEL:

»Wenn man sich so die Instagram-Posts der letzten Wochen anschaut, dann liest man: Bayern ist Sportland, Bayern ist Kinderland, Bayern ist Autoland, Bayern ist Zubaumeister. Ja, wahrscheinlich wäre Bayern auch Kabelsalatland oder Katzentrockenfutterland, wenn es irgendeinen politischen Nutzen versprechen würde oder zumindest schöne Bilder.«

Der CSU-Chef ist derzeit mit atemberaubendem Tempo unterwegs in eigener Sache: Söder mischt mit beim Maibockanstich im Münchener Hofbräuhaus und eröffnet offiziell die bayerische Spargelsaison. Bei einem Tennisturnier holt er den Gewinner mit ins Bild. Auch bei der Eröffnung einer Disney-Ausstellung, eines Kinderhospizes und einer Gewerbemesse ist er dabei. Viel Beachtung auch über Bayern hinaus bekam Söders Enthüllung einer Gedenktafel für Gustl Bayrhammer, dem Schauspieler, der den Meister Eder in der Pumuckl-Fernsehserie verkörperte.

Söders Social-Kanäle drohen vor lauter Beweisfotos und -Videos überzulaufen.

Anna Clauß, DER SPIEGEL:

»Also eigentlich betreibt er Politik wie so eine Art Unterhaltungskünstler. Also es geht ihm nicht unbedingt um Inhalte, sondern um den Showeffekt, um die Aufmerksamkeit. Wie zum Beispiel bei dem Vorschlag, dass er die Atomkraftwerke in Eigenregie in Bayern betreiben möchte.«

Damit überraschte Söder Mitte April, wenige Tage vor der Abschaltung der drei letzten deutschen AKWs:

Markus Söder, Bayerischer Ministerpräsident:

»Es ist ein schwerer Fehler, aus der Kernenergie zum jetzigen Zeitpunkt auszusteigen. Eine energie- und technologiepolitische Sünde und eine echte Gefahr für Deutschland, dass wir dauerhaft die Energieversorgung nicht mehr sicherstellen können, sondern im Gegenteil, bei wachsendem Energiebedarf mit hohen Preisen und einer veränderten Klimasituation, nicht unsere Ziele erfüllen können.«

Anna Clauß, DER SPIEGEL:

»Da schreit dann die eine Hälfte: was für ein populistischer Quatschvorschlag. Und die andere Hälfte sagt: Endlich wagt sich mal jemand voran mit einer konstruktiven Idee. Die Aufmerksamkeit ist ihm sicher. Was nachher aus dem Vorschlag folgt, ist egal.«

2011, nach dem Atomunglück von Fukushima und kurz vor dem beschlossenen Atomausstieg, klang es bei Söder noch ganz anders.

Markus Söder, Bayerischer Ministerpräsident:

»Das ist die Chance schlechthin für die Versöhnung von Ökologie und Ökonomie, eine Chance für die Union ganz besonders. Wir müssen ein Datum nennen, das sagen auch alle Wirtschaftsgutachten, um ein klares Signal für Investitionen in erneuerbare Energien zu setzen.«

Anna Clauß, DER SPIEGEL:

»Der Trick von Markus Söder, wenn er seine Meinung mal wieder um 180 Grad gewandelt hat, ist ja immer zu sagen: Ich bin ein lernfähiger Demokrat. Ich passe mich ja nur dem an, was die Bevölkerung will. (…) Also er leugnet ja auch inzwischen gar nicht mehr, dass er die Segel nach dem Wind setzt, sondern er sagt ja: Ein berühmter Philosoph hat mal gesagt, den Wind kann man nicht beeinflussen, aber man kann die Segel richtig setzen. Das ist ja quasi den Populismus zur Methode auserkoren.«

Wenn das so offensichtlich ist – warum hat er die Wählerinnen und Wähler im Freistaat nicht längst vergrault?

Anna Clauß, DER SPIEGEL:

»Ich glaube, viel von Markus Söders momentaner Popularität hat auch viel mit der Unpopularität der Ampel-Regierung in Berlin zu tun. Dass sie sich ständig streiten, dass sie bei der Lösung der Klimakrise nicht wirklich vorankommen, dass die FDP ständig opponiert, dass es womöglich Vetternwirtschaft bei den Grünen gibt. Das sorgt doch alles nicht für ein besonders positives Image der Berliner Regierung. Und führt umgekehrt dazu, dass Markus Söder in Bayern kaum was tun muss, um dazustehen wie der Garant stabiler Verhältnisse.«

Söders gesteigertes Streben nach Aufmerksamkeit hat einen offensichtlichen Grund: Im Oktober wird in Bayern gewählt. Bei der vergangenen Landtagswahl erreichte die CSU ein historisch schlechtes Ergebnis. Diesmal klingt das Ziel eher bescheiden: Hauptsache regieren. Das dürfte Söders CSU ziemlich sicher erreichen.

Anna Clauß, DER SPIEGEL:

»Das heißt, am Ende kann er nur gewinnen. Und ich glaube, nächstes Jahr kann es gut sein, dass wir doch wieder darüber sprechen, ob ein Markus Söder Kanzlerkandidat der Union wird oder ein Friedrich Merz oder ein Hendrik Wüst.«

Zum Thema Kanzlerschaft hat sich Markus Söder erst kürzlich eindeutig positioniert: »Ich stehe da nicht zur Verfügung«, verkündete er im Fernsehen. Schaun mer mal.