Marode Schulen und Kitas Deutschlands vergessene Kinder

Manchmal sind es die kleinen Meldungen, die zeigen, wie groß die Missachtung ist: Die Bundesregierung hat vor zehn Jahren ein Programm begonnen, mit dem zusätzliches Personal für die Sprachförderung in Kitas bezahlt wird. Jede achte Kita in Deutschland ist eine sogenannte Sprachkita. Im Koalitionsvertrag der Ampelkoalition hieß es noch, die Ausgaben für die Sprachkitas sollen verstetigt und weiterentwickelt werden . 150 Mal wurde das Wort »Bildung« erwähnt. Von einem »Jahrzehnt der Bildungschancen« war sogar die Rede. Ende Juli – mitten in den Sommerferien – wurde nun bekannt, dass die Förderung des Bundes ausläuft. Gewerkschaft, Wissenschaftler, Kita-Träger äußerten Bedenken. Doch die Kritik am Stopp des Sprach-Programms habe nur knapp die Wahrnehmungsschwelle überschritten, schreibt der »Zeit«-Bildungsexperte Martin Spiewak nicht ohne Bitterkeit: »Wie anders die Aufregung, als das Bundes­wissenschaftsministerium zur selben Zeit ankündigte, einigen Forschungsprojekten die Anschlussfinanzierung zu kürzen: Die Gelehrten­republik empörte sich, die Bundesministerin musste sich in der Tagesschau verteidigen. Dabei beträgt der Einsparbetrag in der Forschung nur einen Bruchteil dessen, was den Kitas genommen wird.« Es geht bei den Kitas halt nur um Kinder, zumal um kleine. Obwohl es ausreichend Forschung gibt, die zeigen, dass der Grundstein für die spätere Entwicklung in der Kita gelegt wird, werden Kitas vor allem als Betreuungs- nicht als Lerneinrichtungen gesehen.

Politik für Kinder scheint im Moment darin zu bestehen zu versichern, dass es keine Schulschließungen im Winter geben wird. Jedenfalls nicht wegen Corona. Wegen Heizkosten womöglich schon . Die Eltern haben ja Übung im Homeschooling.