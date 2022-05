Mayer-Nachfolger Martin Huber wird neuer CSU-Generalsekretär

Am Dienstag trat Stephan Mayer als Generalsekretär der CSU zurück. Nun steht sein Nachfolger fest. Der Posten soll nach SPIEGEL-Informationen an Martin Huber gehen. Die Partei will die Personalie um 11 Uhr verkünden.