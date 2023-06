So zahle etwa Coca-Cola für die Entnahme in Lüneburg 0,18 Euro je Kubikmeter. »Statt Wasser für alle heißt es mal wieder Großkonzerne first. Während den Kommunen in den Sommermonaten das Wasser fehlt und jeder Einzelne zum Sparen angehalten wird, bekommen Großunternehmen den Freifahrtschein für Wasserverschwendung und müssen dafür kaum Entgelte entrichten«, sagt der Europapolitiker, der auch Bundeschef der Linken ist.