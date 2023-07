Regierungsfraktionen wollen sich an Beschlussempfehlung halten

Weitere Änderungen sind von Regierungsseite jedoch nicht vorgesehen. »Wir, die Koalitionsfraktionen, haben gemeinsam vereinbart, dass wir dem Bericht und der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Klimaschutz und Energie in der in dieser Woche beschlossenen Form zustimmen werden«, hieß es in einer Erklärung des SPD-Fraktionschefs Rolf Mützenich.