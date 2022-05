Über Schirdewans geplante Kandidatur hatte zuvor bereits der SPIEGEL berichtet , allerdings war eine offizielle Bekanntgabe erst für Mittwoch erwartet worden. Der 46-Jährige ist Co-Fraktionsvorsitzender der Linken im EU-Parlament. Schirdewan wurde in Ost- Berlin geboren, arbeitete als Politikwissenschaftler und zog 2017 als Nachrücker erstmals ins EU-Parlament ein, als sein Vorgänger Fabio de Masi in den Bundestag gewählt wurde.

Schirdewan will Linke »erkennbar zu einer feministischen Partei machen«

In der ARD sprach Schirdewan von einer »schwierigen Phase« für die Linke. »Ich glaube, dass ich zu dieser Zeit dazu beitragen kann in einem Team, das vertrauensvoll zusammenarbeitet, die Partei aus dieser Krise zu führen«, so Schirdewan. Es gelte, das Profil der Linken »als moderne sozialistische Gerechtigkeitspartei« zu stärken.