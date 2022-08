»Sehr teuer und medial unangenehm«

Der Beschuldigte reagierte darauf in der Mail: »Solltest Du auch nur noch ein einziges Mal behaupten, dass ich Dich eine Hochglanzbillignutte genannt hätte, wirds sehr teuer für Dich und medial unangenehm.« Überdies gibt er seiner Genossin einen Ratschlag, wie er schreibt: »Wenn Du als Politiker eine Unterlassungsaufforderung bekommst, dann handelst Du immer richtig, wenn Du sie zerknüllst und in den Müll wirfst.« Aus dem Mailverlauf geht hervor, dass auch die Bundesgeschäftsstelle der Linken über den ungewöhnlichen Austausch informiert war, die Geschäftsstelle wurde in CC gesetzt.