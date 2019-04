Ex-SPD-Chef vor der Europawahl Schulzakkord in Moll

Martin Schulz ist wieder auf Tour: Mannheim, Bühl, Karlsruhe - der Ex-SPD-Chef düst in diesen Tagen von einem Wahlkampftermin zum nächsten. Bis zu fünf Auftritte absolviert er am Tag, knapp 80 sind es bis zur Europawahl Ende Mai.

Er könne gar nicht alle Anfragen aus der Partei bedienen, erzählt Schulz stolz. Wo er hinkomme, sei die Bude voll. Ob tagsüber in Cafés oder abends in den großen Sälen. Am Freitag ist der Sozialdemokrat in Bayern unterwegs, am Montag in Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Schulz ist der Herzbluteuropäer der SPD, 23 Jahre saß er im Europaparlament, von 2012 bis 2017 war er dessen Präsident.

Dabei war es zuletzt ein wenig ruhig geworden um Martin Schulz. 2017 - das war sein Jahr. Schulz-Hype, Schulz-Frust, Schulz-Ärger. Die SPD bejubelte ihn als Heilsbringer, ein Sieg des Kanzlerkandidaten gegen Angela Merkel schien zeitweise möglich. Die Euphorie verflog schnell, das Ergebnis von 20,5 Prozent war eine Enttäuschung.

Anschließend der Absturz: Schulz wollte Außenminister unter Merkel werden, obwohl er dies zuvor ausgeschlossen hatte. Die Partei ließ ihn fallen, seitdem ist Schulz einfacher Abgeordneter.

Doch natürlich stimmt das nicht so ganz. An der Basis, in den SPD-Ortsvereinen, ist Schulz immer noch sehr populär. Und anders als sein Vorgänger Sigmar Gabriel hat er sich eingefügt, um nicht zu sagen: untergeordnet. Er bringt sich in der Bundestagsfraktion ein, seinen Wahlkampf hat er mit der Parteiführung und Spitzenkandidatin Katarina Barley abgestimmt. Öffentliche Kritik an SPD-Chefin Andrea Nahles verkneift er sich.

Doch es brodelt in Schulz. Das zeigte sich Anfang April bei einer Fraktionssitzung der Genossen: Der 63-Jährige wollte wissen, warum eine Frage, die er Kanzlerin Merkel bei der Regierungsbefragung stellen wollte, nicht berücksichtigt worden sei. Fraktionsmanager Carsten Schneider antwortete unter anderem, man könne nicht alle Eitelkeiten berücksichtigen. Daraufhin fuhr Schulz aus der Haut: Seit einem Jahr ordne er sich ein, und dann müsse er sich so etwas anhören.

Der Ausbruch wurde in der SPD-Fraktion unterschiedlich bewertet, je nach Lager. Manche Kollegen werfen Schulz vor, er könne sich nicht mit seiner Rolle als einfacher Abgeordneter abfinden. Andere, ihm wohlgesonnene Parteifreunde, werfen der Partei- und Fraktionsführung vor, Schulz kaltzustellen.

Die SPD kann jede Hilfe brauchen

Für Nahles ist der Umgang mit dem prominenten Vorgänger kompliziert. Unter seiner Ägide wurde sie Fraktionsvorsitzende, und Schulz war es auch, der sie als neue Parteichefin vorschlug. Als Gegner will sie ihn nicht haben. Zudem kann ihre SPD angesichts der Umfragewerte von 15 bis 17 Prozent jede Hilfe brauchen.

HEINE/EPA-EFE/REX/Shutterstock Schulz und Nahles (in der SPD-Zentrale im Februar 2018): Sie will ihn nicht als Gegner

Doch Nahles muss auch aufpassen, dass der Vorgänger Spitzenkandidatin Barley nicht überstrahlt. Sein Ergebnis von 27,3 Prozent bei der Wahl 2014 scheint derzeit so unerreichbar, dass führende Genossen lieber auf die 20,5 Prozent von 2017 verweisen, wenn sie nach einem Ziel für die Europawahl gefragt werden.

Wie steht es nun mit der Einbindung? Die Partei unterstützt Schulz im Wahlkampf - mit einem Auto plus Fahrer sowie bei der Koordinierung der Auftritte. Doch bei der Planung, etwa des Europaprogramms oder der Strategie, spielt Schulz keine Rolle mehr. Zum Europakonvent Ende März wurde er nicht mal persönlich eingeladen. Eine Panne, hieß es aus dem Willy-Brandt-Haus verschämt.

"Ich mache das aus voller Überzeugung"

Dabei hat Schulz klare Vorstellungen, worauf er den Wahlkampf seiner Partei zuspitzen würde: Frieden, Umwelt, Demokratie, mit diesen drei Themen bestreitet er seine Auftritte. Und das erfolgreich, wie er betont.

Klar ist: Schulz leidet an seiner gesunkenen Bedeutung. Die Niederlage und die folgende Schmach sind dauerpräsent. Seine Verdienste kommen ihm dabei zu kurz. Immerhin hatte er eine führende Rolle in den Koalitionsverhandlungen - und setzte bei Merkel durch, dass die SPD neben dem Außen- und Arbeits-, auch noch das Finanzministerium bekam. Die Posten erhielten andere.

Dazu kommt seine Leidenschaft für Europa. Seine Frau sei nicht so glücklich, dass er wieder Wahlkampf mache, erzählt Schulz: "Aber Europapolitik ist mein ganzes Leben. Ich mache das aus voller Überzeugung."

Wie funktioniert die Civey-Methodik? Das Meinungsforschungsinstitut Civey arbeitet mit einem mehrstufigen vollautomatisierten Verfahren. Alle repräsentativen Echtzeitumfragen werden in einem deutschlandweiten Netzwerk aus mehr als 20.000 Websites ausgespielt ("Riversampling"), es werden also nicht nur Nutzer von SPIEGEL ONLINE befragt. Jeder kann online an den Befragungen teilnehmen und wird mit seinen Antworten im repräsentativen Ergebnis berücksichtigt, sofern er sich registriert hat. Aus diesen Nutzern zieht Civey eine quotierte Stichprobe, die sicherstellt, dass sie beispielsweise in den Merkmalen Alter, Geschlecht und Bevölkerungsdichte der Grundgesamtheit entspricht. In einem dritten Schritt werden die Ergebnisse schließlich nach weiteren soziodemografischen Faktoren und Wertehaltungen der Abstimmenden gewichtet, um Verzerrungen zu korrigieren und Manipulationen zu verhindern. Weitere Informationen hierzu finden Sie auch in den Civey FAQ. Warum ist eine Registrierung nötig? Die Registrierung hilft dabei, die Antworten zu gewichten, und ermöglicht so ein Ergebnis für die Umfragen, das für die Wahlbevölkerung in Deutschland repräsentativ ist. Jeder Teilnehmer wird dabei nach seinem Geschlecht, Geburtsjahr und Wohnort gefragt. Danach kann jeder seine Meinung auch in weiteren Umfragen zu unterschiedlichen Themen abgeben. Wie werden die Ergebnisse repräsentativ? Die Antwort jedes Teilnehmers wird so gewichtet, dass das Resultat einer Umfrage für die Grundgesamtheit repräsentativ ist. Bei der Sonntagsfrage und beim Regierungsmonitor umfasst diese Grundgesamtheit die wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland. Die Gewichtung geschieht vollautomatisiert auf Basis der persönlichen Angaben bei der Registrierung sowie der Historie früherer Antworten eines Nutzers. Weitere Details zur Methodik stehen im Civey-Whitepaper. Erreicht man online überhaupt genügend Teilnehmer? Meinungsumfragen werden in der Regel telefonisch oder online durchgeführt. Für die Aussagekraft der Ergebnisse ist entscheidend, wie viele Menschen erreicht werden können und wie viele sich tatsächlich an einer Umfrage beteiligen, wenn sie angesprochen werden. Internetanschlüsse und Festnetzanschlüsse sind in Deutschland derzeit etwa gleich weit verbreitet - bei jeweils rund 90 Prozent der Haushalte, Mobiltelefone bei sogar 95 Prozent. Die Teilnahmebereitschaft liegt bei allen Methoden im einstelligen Prozentbereich, besonders niedrig schätzen Experten sie für Telefonumfragen ein.

Es gibt also bei beiden Methoden eine Gruppe von Personen, die nicht erreicht werden kann, weil sie entweder keinen Anschluss an das jeweilige Netz hat oder sich nicht an der Umfrage beteiligen möchte. Deshalb müssen für ein aussagekräftiges Ergebnis immer sehr viele Menschen angesprochen werden. Civey-Umfragen sind derzeit neben SPIEGEL ONLINE in mehr als 20.000 andere Webseiten eingebunden, darunter auch unterschiedliche Medien. So wird gewährleistet, dass möglichst alle Bevölkerungsgruppen gut erreicht werden können. Woran erkenne ich die Güte eines Ergebnisses? Bis das Ergebnis einer Umfrage repräsentativ wird, müssen ausreichend viele unterschiedliche Menschen daran teilnehmen. Ob das bereits gelungen ist, macht Civey transparent, indem zu jedem Umfrageergebnis eine statistische Fehlerwahrscheinlichkeit angegeben wird. Auch die Zahl der Teilnehmer und die Befragungszeit werden für jede Umfrage veröffentlicht. Was bedeutet es, wenn sich die farbigen Bereiche in den Grafiken überschneiden? In unseren Grafiken ist der statistische Fehler als farbiges Intervall dargestellt. Dieses Intervall zeigt jeweils, mit welcher Unsicherheit ein Umfragewert verbunden ist. Zum Beispiel kann man bei der Sonntagsfrage nicht exakt sagen, wie viel Prozent eine Partei bei einer Wahl bekommen würde, jedoch aber ein Intervall angeben, in dem das Ergebnis mit hoher Wahrscheinlichkeit liegen wird. Überschneiden sich die Intervalle von zwei Umfragewerten, dann können streng genommen keine Aussagen über die Differenz getroffen werden. Bei der Sonntagsfrage heißt das: Liegen die Umfragewerte zweier Parteien so nah beieinander, dass sich ihre Fehlerintervalle überlappen, lässt sich daraus nicht ableiten, welche von beiden aktuell bei der Wahl besser abschneiden würde. Was passiert mit meinen Daten? Die persönlichen Daten der Nutzer werden verschlüsselt auf deutschen Servern gespeichert und bleiben geheim. Mitarbeiter von Civey arbeiten für die Auswertungen lediglich mit User-IDs und können die Nutzer nicht mit ihrer Abstimmung in Verbindung bringen. Die persönlichen Angaben der Nutzer dienen vor allem dazu, die Antworten zu gewichten und sicherzustellen, dass die Umfragen nicht manipuliert werden. Um dies zu verhindern, nutzt Civey statistische wie auch technische Methoden. Darüber hinaus arbeitet Civey mit externen Partnern zusammen, die Zielgruppen für Werbetreibende erstellen. Nur wenn Nutzer die Datenschutzerklärung sowohl von Civey als auch von einem externen Partner akzeptiert haben, dürfen Ihre Antworten vom Partner zur Modellierung dieser Zielgruppen genutzt werden. Ein Partner erhält aber keine Informationen zu Ihren politischen und religiösen Einstellungen sowie solche, mit denen Sie identifiziert werden können. Civey-Nutzer werden auch nicht auf Basis ihrer Antworten mit Werbung bespielt. Der Weitergabe an Partner können Sie als eingeloggter Nutzer jederzeit hier widersprechen. Mehr Informationen zum Datenschutz bei Civey finden Sie hier.

Wer steckt hinter Civey?

An dieser Stelle haben Leser in der App und auf der mobilen/stationären Website die Möglichkeit, an einer repräsentativen Civey-Umfrage teilzunehmen. Civey ist ein Online-Meinungsforschungsinstitut mit Sitz in Berlin. Das Start-up arbeitet mit unterschiedlichen Partnern zusammen, darunter sind neben SPIEGEL ONLINE auch der "Tagesspiegel", "Cicero", der "Freitag" und Change.org. Civey wird durch das Förderprogramm ProFit der Investitionsbank Berlin und durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung finanziert.