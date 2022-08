Bei Abflug in Berlin erging am Mittwochabend die Durchsage an die Passagiere, während des gesamten Fluges eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen – im Einklang mit den Bestimmungen in der zivilen Luftfahrt, wie es hieß. Auch die Ministerin selbst trug im Flugzeug Maske.

Die Maskenregel kommt nach einem politischen Streit über das Verhalten von Olaf Scholz (SPD) und Robert Habeck (Grüne). Beide hatten gemeinsam mit der 80-köpfigen Delegation bei einer Reise nach Kanada auf Maskentragen verzichtet. Daran gab es unter anderem auch deshalb Kritik, weil die Koalition im Entwurf zum neuen Infektionsschutzgesetz eine FFP2-Maskenpflicht in Flugzeugen ausdrücklich vorsieht.