Massiv steigende Gaspreise Deckel gegen Desaster

Wie heikel die Sache ist, zeigt sich schon beim Streit über die Gasumlage, mit der Gasimporteure gerettet werden sollen, die die hohen Einkaufspreise nicht mehr stemmen können. Etwa 2,4 Cent pro Kilowattstunde sollen die Verbraucher mehr bezahlen, das ist der Plan.

Eine weitere Belastung für die ächzenden Bürger und Unternehmen? Viele halten das längst nicht mehr für vertretbar. Auch Finanzminister Lindner merkte via »Bild am Sonntag« an, ihm stelle sich bei der Umlage »immer mehr die wirtschaftliche Sinnfrage«. Im Wirtschaftsministerium von Robert Habeck sieht man wiederum noch offene »finanzverfassungsrechtliche« Fragen.

Kippt die Umlage? Derzeit sieht es immer mehr danach aus. Doch auch dann muss geklärt werden, wer am Ende für die Unternehmensrettung aufkommt. Grünenchefin Ricarda Lang formulierte am Sonntag eine bissige Botschaft in Richtung des FDP-Vorsitzenden: »Die Gasumlage kann weg, sobald das Finanzministerium eine Bereitschaft für Alternativen zeigt und diese Alternative heißt natürlich klar: Finanzierung der Stabilisierung aus dem Haushalt.«

Streit über Atomkraft

Am Ende könnte die Preiskatastrophe also mehrere Gewissheiten einreißen – und zwar ganz aktuelle und solche, die schon lange bestehen. Denn es könnten nicht nur die Gasumlage und die Schuldenbremse fallen. Lindner machte am Wochenende jedenfalls schonmal klar, dass die Gespräche über eine Begrenzung der Gaspreise dafür nutzen will, die Anti-Haltung der Grünen bei der Atomkraft aufzuweichen. »Eine Gaspreisbremse muss in der Kombination mit Maßnahmen wie der Verlängerung der Kernenergie beschlossen werden«, sagte Lindner.

Es dürften also noch harte Verhandlungen werden. Nur: Der Winter naht und damit die Tage, in denen die Heizungen aufgedreht werden. Viel Zeit bleibt der Regierung also nicht. Oder wie der SPD-Abgeordnete Mieves sagt: »Es kommt jetzt darauf an, dass wir als Koalition die verabredeten Dinge umsetzen, und zwar schnell.«