Die SPD steht wegen anhaltend schlechter Wahl- und Umfrageergebnisse unter Druck, auch die Suche nach einem Nachfolger für die Parteispitze zieht sich hin. Nun hat sich Matthias Platzeck, der ehemalige Vorsitzende der Partei, zu der Situation geäußert. Für die künftige Parteispitze gebe es eine "fast erdrückende Verantwortung", um die Sozialdemokraten aus der Krise zu führen, sagte er.

"Wir befinden uns in einer existenziellen Krise", sagte der 65-Jährige. "Ich wünsche mir jetzt, dass wir mit Leidenschaft kämpfen und die drei Landtagswahlen im Osten einigermaßen ordentlich bestehen." Am 1. September wird in Brandenburg und Sachsen ein neuer Landtag gewählt, am 27. Oktober in Thüringen.

Platzeck sagte, er wünsche sich, "dass wir für unsere Partei ein Führungsduo bekommen, das Herz und Verstand miteinander verbindet, Organisations- und Politikerfahrung aufweist wie auch die Fähigkeit, Menschen anzusprechen und zu erreichen". Politik sei personalisierter geworden.

"Unser Programm, unsere Vorhaben sind ok, aber die Vermittlung, die nur über Personen stattfinden kann, muss besser werden." Auf die Frage, ob die Vorsitzenden-Suche nicht schleppend wirke, sagte Platzeck, er sei sich sehr sicher, "dass wir eine Auswahl haben werden, die größer ist, als die, die sich heute darstellt." Er hoffe auf eine lebendige, aber auch faire Kandidatenkür. "Wichtig wird, dass das in einem Geist passiert, der über allem und nach allem noch hinreichend Vorrat an Gemeinsamkeit ausstrahlt."

Martin Dulig: "Die schwierigste Wahl der letzten 25 Jahre"

Sachsens SPD sieht die ernste Lage der Bundespartei als schwere Hypothek für den Wahlkampf im Freistaat. "Die Lage der SPD bundesweit hat uns in Sachsen derart runtergezogen, dass wir gar nicht erst spekulieren oder warten wollen. Der einzige Grund, in Sachsen SPD zu wählen, ist die sächsische SPD", sagte der Wirtschaftsminister und stellvertretende Ministerpräsident Martin Dulig.

Sebastian Willnow/DPA Martin Dulig

Die SPD kam in jüngsten Umfragen zur Landtagswahl in Sachsen gerade einmal auf acht Prozent. Man brauche jetzt eine "Trotzreaktion aus Zuversicht", sagte Dulig. Es stehe viel auf dem Spiel. "Das wird die schwierigste Wahl der letzten 25 Jahre."

Die Bundes-SPD steht in Umfragen derzeit bei 11,5 bis 14,5 Prozent. Der SPD-Vorsitz ist nach dem Rücktritt der bisherigen Parteichefin Andrea Nahles nur kommissarisch besetzt. Im Rennen um die Nahles-Nachfolge gibt es derzeit mehrere Bewerber, etwa das Kandidaten-Duo Karl Lauterbach und Nina Scheer. Auch der kommissarische SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich will sich für den Vorsitz bewerben. Aus den Reihen der Minister oder Ministerpräsidenten gibt es bislang allerdings keine Kandidaten. Alle Bewerber für den Posten haben bis zum 1. September Zeit, sich ins Rennen zu bringen. Der Vorsitz soll nach einer Mitgliederbefragung auf einem Parteitag Anfang Dezember besetzt werden.

Andrea Nahles war Anfang Juni als Partei- und Fraktionsvorsitzende zurückgetreten. Sie erwägt, im September auch ihr Bundestagsmandat niederzulegen. Das wurde der Deutschen Presse-Agentur am Samstag in Parteikreisen bestätigt. Zuvor hatte die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" (FAS) darüber berichtet. Am Montag will Nahles erstmals wieder öffentlich auftreten. In der Benediktinerabtei Maria Laach in Rheinland-Pfalz will sie zum Thema Gleichberechtigung sprechen.