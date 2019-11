30 Jahre Mauerfall Zehntausende Menschen feiern am Brandenburger Tor

Mit einem Klassiker der DDR-Rockmusik hat die Bühnenshow am Brandenburger Tor zum 30. Jahrestag des Mauerfalls begonnen. Sänger Dirk Michaelis präsentierte am Samstagabend vor Zehntausenden von Zuhörern rund um das Berliner Wahrzeichen seine Rockballade "Als ich fortging". Der im Jahr des Mauerbaus in Chemnitz geborene Sänger und frühere Frontmann der Rockband Karussell hatte das Lied schon als Jugendlicher komponiert und 1987 veröffentlicht.

Die Zeile "Nichts ist unendlich, so sieh das doch ein" bezogen in den letzten Monaten der DDR viele auf die politischen Entwicklungen im Land und auf die Tausenden von DDR-Bürger, die ihm den Rücken kehrten und in den Westen gingen. Das Lied gilt seitdem als "Wendehymne".

Auf dem Programm der Bühnenshow stehen am Abend noch zahlreiche weitere Künstlerinnen und Künstler, darunter die Sängerin Anna Loos, der Dancehall-Act Trettmann sowie die Hiphop-Gruppe Zugezogen Maskulin. Die Staatskapelle Berlin unter der Leitung von Daniel Barenboim soll Ludwig van Beethovens "Schicksalssinfonie" spielen.

Die erste Rede des Abends hielt Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD). "Populisten, die Hass und Hetze verbreiten, greifen unser Zusammenleben ganz kalkuliert an (...)", sagte Müller. "Wir dürfen sie nicht gewähren lassen, sondern müssen entschieden für unsere Werte eintreten." Es gebe "das unschätzbare Glück", in einem freien und demokratischen Land zu leben.

Gedenken an die Reichsprogromnacht

Im Anschluss sprach Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD). Steinmeier betonte, die Mauer sei nicht einfach gefallen - die friedlichen Revolutionäre hätten sie eingerissen. Die "Mutigen in der DDR" hätten Geschichte geschrieben, dafür könnten die Deutschen ihnen auch 30 Jahre später "nicht dankbar genug sein". Er wünsche sich, "dass wir etwas von dem Mut, der Zuversicht und dem Selbstbewusstsein jener Tage des Mauerfalls in unsere Zeit heute holen".

In den vergangenen Jahren, so Steinmeier, seien quer durchs Land nämlich neue Mauern entstanden: "Mauern aus Frust, Mauern aus Wut und Hass. Mauern der Sprachlosigkeit und der Entfremdung", sagte Steinmeier vorm Brandenburger Tor. "Reißen wir diese Mauern endlich ein!" Für den Zusammenhalt könne jeder und jede im Land etwas tun, appellierte der Bundespräsident.

In seiner Rede gedachte er auch der Reichsprogromnacht am 9. November 1938. "Spätestens, allerspätestens nach dem Anschlag von Halle" hätten hoffentlich alle in diesem Land begriffen, dass der Kampf gegen Rassenhass und Antisemitismus nicht vergehe, mahnte Steinmeier.

Die Zahl der Gäste war nach Veranstalterangaben aus Sicherheitsgründen auf 100.000 beschränkt. Den Abend beschließen soll eine Aftershow-Party mit DJ Westbam sowie ein großes Feuerwerk.