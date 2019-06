Mauturteil des EuGH Danke für die Klatsche

Wer hätte es gedacht? Es finden sich in der EU doch noch ein paar Leute, die aussprechen, was eigentlich jeder schon wusste: Die geplante deutsche Maut verstößt gegen Europarecht. Die Abgabe sei gegenüber Fahrzeughaltern aus dem Ausland diskriminierend, so entschied der Europäische Gerichtshof (EuGH) am Dienstag in Luxemburg. Der naheliegende Grund: Da deutsche Autofahrer unterm Strich nicht mehr bezahlen, hätten fast ausschließlich EU-Ausländer die wirtschaftliche Last des geplanten Wegezolls zu tragen.

Das Urteil der Luxemburger Richter hat viele Verlierer - und enthält eine Mahnung, die erst auf dem zweiten Blick sichtbar wird. Da ist zunächst die bayerische CSU, natürlich, die die sogenannte Ausländermaut zu ihrem Prestigeprojekt erhoben hatte und damit in Wahlkämpfen ausländerfeindliche Stimmungen bedienen wollte. Da ist Kanzlerin Angela Merkel, die von dem Projekt nie überzeugt war, es aber dennoch immer weiter durchwinkte: Lieber die Gaga-Maut als Streit mit Horst Seehofer.

Da ist aber vor allem auch die EU-Kommission, die ihre Vorbehalte gegen das Projekt im Dezember 2016 überraschend aufgab, nachdem sich der damalige Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt zu einigen kosmetischen Korrekturen bereit erklärt hatte.

Beide Augen zugedrückt

Das Urteil ist daher auch eine Klatsche für Jean-Claude Junckers sogenannte politische Kommission. Eigentlich ist es die vornehmste Aufgabe der Behörde, als "Hüterin der Verträge" darüber zu wachen, dass die EU-Mitglieder europäisches Recht korrekt anwenden. Der scheidende Kommissionschef Juncker dagegen führte seine Behörde immer öfter hinein in die heiklen politischen Grabenkriege des Kontinents.

Der Stabilitäts- und Wachstumspakt etwa, der die Schuldenmacherei in den EU-Mitgliedstaaten in Grenzen halten sollte, wurde, wie es beschönigend hieß, flexibel interpretiert. Statt harter Zahlen entschied immer öfter die politische Opportunität: Ein Strafverfahren gegen Italien oder Spanien? Nicht doch, dort stehen Wahlen an.

Auch bei der Maut drückte die Kommissionsspitze beide Augen zu - zum einen, weil die Behörde es grundsätzlich schon länger richtig findet, die Verursacher für die Kosten der Mobilität aufkommen zu lassen. Vor allem aber, um der deutschen Kanzlerin einen Gefallen zu tun. "Willst Du die Maut?", hatte Juncker Merkel im Herbst 2016 gefragt. Das Ja-Wort der Kanzlerin hatte für den Kommissionschef mehr Gewicht als die Bedenken seiner Beamten, die denen, die der EuGH nun formulierte, ziemlich genau entsprachen.

Derzeit ringen Europaparlamentarier und die Staats- und Regierungschefs darum, wen sie als Nachfolger Junckers zum nächsten Kommissionspräsidenten berufen sollen. Der CSU-Mann Manfred Weber beispielsweise, der die Europawahl als Spitzenkandidat knapp gewonnen hat, hat bereits abgekündigt, die Kommission, sollte er zum Chef aufsteigen, noch stärker politisch auszurichten als Juncker.

Weber sollte das Urteil zum Anlass nehmen, diese Idee zu überdenken. Eine Stärke der Kommission ist es gerade, dass sie sich heraushalten kann aus den Streitigkeiten der EU-Mitglieder und als ehrlicher Makler auftreten kann. Gerade für kleinere EU-Länder ist das wichtig. Sie mögen, zurecht, keinen Kommissionschef, der nach Merkels Pfeife tanzt oder bei Ansagen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron stramm steht.

Das Maut-Urteil der Richter lässt sich daher auch als Mahnung an den nächsten Kommissionschef lesen, seine Behörde wieder mehr auf ihre eigentliche Aufgabe auszurichten. Auch deshalb kommt der Richterspruch zur rechten Zeit.