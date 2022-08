Der frühere Vorsitzende der umstrittenen »Werteunion«, Max Otte, ist aus der CDU ausgeschlossen worden. Das CDU-Kreisparteigericht Köln sei dem Antrag des CDU-Bundesvorstandes »wegen parteischädigenden Verhaltens« gefolgt, teilte die CDU Köln am Mittwoch in Düsseldorf mit. Da Otte bis zum Ablauf der Frist am 1. August keinen Einspruch erhoben habe, sei er »nun rechtskräftig nicht mehr Mitglied der CDU«. Die Kölner CDU begrüße die Entscheidung des Kreisparteigerichts, weil diese »sehr deutlich bekräftigt, dass jedwede Art der Kooperation mit der AfD gegen die Grundsätze der CDU verstößt und parteirechtliche Konsequenzen nach sich zieht«.