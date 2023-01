Vorgesehen ist, dass es künftig keine Überhang- und Ausgleichsmandate mehr gibt. Das kann zur Folge haben, dass in einem Wahlkreis direkt gewählte Abgeordnete keinen Sitz im Bundestag erhalten.

Die Vorsitzenden der Ampelfraktionen im Bundestag schickten den Gesetzentwurf am Sonntag an Unions-Fraktionschef Friedrich Merz (CDU) und boten Gespräche darüber an. »Die Fraktionen der demokratischen Mitte eint, eine massive Vergrößerung des Bundestages über seine gesetzliche Regelgröße für zukünftige Bundestagswahlen vermeiden zu wollen«, heißt es im Schreiben. »Deshalb möchten wir für die nächste Bundestagswahl eine Lösung finden, die breit getragen werden kann.«