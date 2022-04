Erst gut ein Jahr alt ist die in die Kritik geratene Klimastiftung in Mecklenburg-Vorpommern. Sie soll statt Klimaschutzzielen vor allem dem russischen Staatskonzern Gazprom helfen, den Bau der Gaspipeline Nord Stream 2 durch die Ostsee zu vollenden. Kritiker fordern seit Bekanntwerden der politischen Verstrickungen in die Stiftung deren Auflösung – doch das ist laut dem Ex-Regierungschef Erwin Sellering aus Haftungsgründen nicht machbar.