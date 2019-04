Mecklenburg-Vorpommern Finanzminister Mathias Brodkorb zurückgetreten

Der SPD-Politiker Mathias Bordkorb legt sein Amt als Finanzminister von Mecklenburg-Vorpommern nieder.

Am Morgen sei in der Staatskanzlei ein Schreiben des Ministers eingegangen, in dem er Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) über diesen Schritt informiert habe, sagte Regierungssprecher Andreas Timm.

Der Norddeutsche Rundfunk (NDR) meldet, Brodkorb habe seine Entscheidung den Mitarbeitern seines Ministeriums per E-Mail übermittelt. In dem Schreiben soll von beschädigtem Vertrauen zu Ministerpräsidentin Schwesig die Rede sein. Brodkorb war seit 2017 Finanzminister.