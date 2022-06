Seit 2019 ist der internationale Frauentag am 8. März in Berlin ein gesetzlicher Feiertag – bisher nur in diesem Bundesland. Nun kommt ein zweites hinzu: Von 2023 an wird der Frauentag auch in Mecklenburg-Vorpommern als gesetzlicher Feiertag begangen. Der Landtag in Schwerin beschloss mit den Stimmen der regierenden Koalition aus SPD und Linke sowie der Grünen eine entsprechende Änderung des Feiertagsgesetzes.