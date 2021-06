Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern SPD wählt Manuela Schwesig zur Spitzenkandidatin

Manuela Schwesig soll die SPD in Mecklenburg-Vorpommern in den Wahlkampf führen. Die Ministerpräsidentin konnte die große Mehrheit Delegierten überzeugen. Sie geht erstmals als Spitzenkandidatin in eine Landtagswahl.