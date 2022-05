Die Stiftung, ausgestattet mit Millionen aus Moskau , gilt als Symbol für die verfehlte Russlandpolitik von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD ). Das Konstrukt war offensichtlich erdacht worden, um US-Sanktionen beim Bau der Pipeline Nord Stream 2 zu umgehen. Neben Klimaschutzzielen sollte dem russischen Staatskonzern Gazprom geholfen werden, den Bau der Gaspipeline Nord Stream 2 durch die Ostsee zu vollenden. Diese wird wegen des russischen Überfalls auf die Ukraine jedoch nicht in Betrieb genommen.

Der Ex-Ministerpräsident betonte am Mittag erneut, dass er an seinem Standpunkt festhält, wonach es rechtlich nicht möglich ist, die Stiftung aufzulösen. Ein von der Landesregierung in Auftrag gegebenes Gutachten hatte zuvor sowohl eine Selbstauflösung der Stiftung durch den Vorstand als auch eine Aufhebung durch die Stiftungsaufsicht – das Justizministerium – als möglich skizziert. Ein Gutachten des Stiftungsvorstandes kam jedoch zu einem anderen Schluss.

Die Landesregierung zeigte sich dennoch optimistisch. Gelingt die Auflösung, sollen die Klimaschutzprojekte der Stiftung von der Landesenergie- und Klimaschutzagentur Mecklenburg-Vorpommern übernommen werden. Dies will das Land mit 5 Millionen Euro finanzieren.