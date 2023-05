Ob sich die Lage durch die Notmaßnahmen spürbar entspannt, ist aber fraglich. Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) dämpfte die Erwartungen. »Wir haben es bei Antibiotika mit einem weltweiten Mangel zu tun«, sagte er. Das betreffe auch die Grundsubstanzen, aus denen Apotheker Säfte herstellen könnten.

Jüngst hatten Kinder- und Jugendärzte aus mehreren europäischen Ländern in einem Brief an ihre Gesundheitsminister Alarm geschlagen und gefordert, gegen die Knappheit vorzugehen. »Die Gesundheit unserer Kinder und Jugendlichen ist durch den Medikamentenmangel europaweit gefährdet. Eine schnelle, zuverlässige und dauerhafte Lösung ist dringend erforderlich!«, heißt es in dem Schreiben.