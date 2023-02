Nun werden Stimmen in der Partei laut, die sich mehr Krawall wünschen. Parteivize Wolfgang Kubicki beklagte noch am Berliner Wahlabend, er fremdele »mit der Rolle der FDP in der Koalition«. Seine Partei müsse »begreifen«, dass sie in der Koalition »nichts geschenkt bekommt«.