Mallmenn erstattete indes Strafanzeige gegen Wery-Sims: Er habe sie nie öffentlich als »Wixxvorlage« bezeichnet, sie habe ihn »bewusst wahrheitswidrig« verleumdet. Das wiederum bestreitet Wery-Sims. »Er hat in der Vergangenheit – bei Parteitagen, in Videokonferenzen und in Mails – oft genug bewiesen, dass er sexistisch ist und keine Impulskontrolle hat. Diese Aussagen und die Anzeigen sind einfach der Versuch, seinen eigenen Arsch zu retten«, sagte Wery-Sims dem SPIEGEL.