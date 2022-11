Eine Gruppe von Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten um Luisa Neubauer fordern auf der Weltklimakonferenz in Ägypten die Freilassung eines Gefangenen im lebensgefährlichen Durststreik – und richten sich dazu in einem Brief an Außenministerin Annalena Baerbock. »Kämpfen Sie für das Richtige, Frau Baerbock«, schreiben die 22 Unterzeichnenden in dem Papier, das am Dienstag an Baerbock geschickt wird und dem SPIEGEL vorliegt. Ein Teil gehört Fridays for Future an, aber auch der Naturschutzjugend und anderen Organisationen.