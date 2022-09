Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang Bundesregierung verlangt sofortige Freilassung aller willkürlich Inhaftierten

Wenige Minuten vor dem Ende ihrer Amtszeit hatte die Uno-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet am Mittwochabend ihren Bericht über die Lage in der chinesischen Region Xinjiang veröffentlicht. Dieser prangert schwere Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang an und sieht Hinweise auf Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Was dort Inhaftierte berichtet hätten, zeige Muster von Folter oder anderen Formen grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Bestrafung.