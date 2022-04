CDU-Chef Friedrich Merz hat Bundeskanzler Olaf Scholz mit scharfen Worten kritisiert. Scholz hätte nach der Absage des geplanten Steinmeier-Besuchs in Kiew selbst in die Ukraine fahren sollen, sagte Merz der »Frankfurter Allgemeinen Zeitung« : »Er hätte es meines Erachtens gar nicht erst so weit kommen lassen dürfen, dass man ihn drängt. Er hätte längst dort sein sollen.«