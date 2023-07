Linnemann war Czaja als Chef der Grundsatzkommission zunehmend in die Quere gekommen. Czaja wurde in die Entwicklung des Programms zwar eingeschlossen, die Führung des Gremiums lag jedoch bei Linnemann. Dieser wollte ursprünglich ebenfalls Generalsekretär werden und gilt Merz inhaltlich als näher. Beide gehörten dem Wirtschaftsflügel der CDU an. Linnemann und Merz kommen zudem aus derselben Region.