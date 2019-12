Sachsen-CDU Auf Kurs nach Kenia

Es ist noch nicht lange her, gerade einmal ein paar Monate, da schien die CDU in Sachsen nach rechts zu kippen. Im Mai bei der Europawahl lag die AfD vor den Christdemokraten im Bundesland, auch in den Kommunen musste die Partei eine herbe Niederlage einstecken. In der Partei rumorte es: Was sollte nur passieren, wenn man auch bei der Landtagswahl hinter der AfD landet?

Längst war in Teilen der sächsischen Union der Wunsch entstanden, die AfD doch in die Verantwortung zu nehmen; mit Tolerierung der AfD eine Minderheitsregierung zu bilden. Der Parteichef Michael Kretschmer stand unter Druck. In der Partei war klar, dass er dafür nicht zur Verfügung stünde, man hätte ihn stürzen müssen.

Landtagswahl Sachsen 2019 Endgültiges Ergebnis Listenstimmenergebnis Anteile in Prozent CDU 32,1 -7,3 Die Linke 10,4 -8,5 SPD 7,7 -4,7 AfD 27,5 +17,7 Grüne 8,6 +2,9 FDP 4,5 +0,7 Freie Wähler 3,4 +1,8 Sitzverteilung Insgesamt: 119 Mehrheit: 60 Sitze 14 10 12 45 38 Die Linke (14) SPD (10) Grüne (12) CDU (45) AfD (38) Quelle: Landeswahlleiter Ergebnisse im Detail

Monate später nun, am Mittwochabend im sächsischen Radebeul, ist von dieser Stimmung kaum noch etwas übrig. Mit großer Mehrheit votierten die 214 Delegierten nicht für eine Öffnung zur AfD, sondern stimmten stattdessen dafür, künftig mit SPD und Grünen zu regieren. Am 20. Dezember soll Kretschmer erneut zum Ministerpräsidenten gewählt werden, dann mit den Stimmen von Sachsens erster Kenia-Koalition. Auch SPD und Grüne befragen noch ihre Mitglieder - und auch dort gilt eine Zustimmung als sehr wahrscheinlich.

Die Partei steht hinter Kretschmer

Dass es so weit kommen konnte, so heißt es nicht nur in der CDU, sondern auch beim Koalitionspartner, ist vor allem das Verdienst von Kretschmer. Hätte sich mancher gerade im rechten Landesverband der Sachsenunion gut vorstellen können, dass es zu einer Zusammenarbeit mit der AfD kommt, ist ausgerechnet Sachsen nun offenbar am weitesten davon entfernt. In Sachsen-Anhalt und Thüringen wackeln die CDU-Chefs, die Befürworter der AfD-Zusammenarbeit wird lauter, in Sachsen sind sie kaum noch zu hören. Kretschmer schaffte es mit seiner Aufholjagd bei der Wahl und seinen Reisen zu den Bürgern auch in die Partei zu strahlen. Resultat: Die Partei steht hinter ihm.

Knapp 40 Minute redete Kretschmer in Radebeul auf die Partei ein. Bei der Frage der Kopfnoten in den Schulen, beim Erziehungsgeld, beim Abbau von Bürokratie, habe man sich durchgesetzt. Und das alles, ohne dass man den Koalitionspartner gedemütigt habe. Tatsächlich verschanzten sich die drei Parteien wochenlang in Dresden und führten harte Auseinandersetzungen - nach Außen drang davon nur wenig. Am Ende steht ein 133 Seiten starkes Koalitionsvertragswerk, das alle drei Parteien zufrieden stellen soll.

Erstaunlich wenig Kritik hörte man nun auch in Radebeul. Manch einer beklagte ein "linkes Framing". "Viele Dinge sind im Koalitionsvertrag verankert, die nichts mit christdemokratischer Politik zu tun haben", sagt einer. Eine Frau beschwerte sich, dass das Bundesland nun Initiativen unterstützen soll, die Konversionstherapien verbieten wollen. Es handelt sich dabei um vermeintliche Therapien, die Lesben und Schwule zu Heterosexuelle machen sollen. Als Kretschmer erklärt, Homosexualität sei keine Krankheit und könne deshalb auch nicht therapiert werden, erhält er viel Applaus.

Auch räumte er ein, dass man sich nicht bei allem habe durchsetzen können. So muss die Partei künftig auf das Justiz- und auf das Landwirtschaftsministerium verzichten, zwei typische CDU-Posten in Sachsen. Doch auch da erhielt Kretschmer Applaus, man wolle doch nicht den Eindruck erwecken, es ginge nur um Ämter.

So viel Lob, dass es Kretschmer "peinlich" ist

So verlief der Abend. Kritiker betraten die Bühne, Kretschmer antwortete und erhielt Zustimmung. Zwischendurch dankten die Mitglieder ihrem Parteichef, die ihm fleißig loben für seinen Einsatz. So sehr, dass Kretschmer sagt, es sei ihm "peinlich". Vielmehr habe man doch gemeinsam Erfolg.

Erst in einigen Monaten wird sich zeigen, ob Kretschmer die Stimmung auf diesem hohen Level halten kann.

In Sachsen-Anhalt lästerte der in Kenia-Koalitionen erfahrene Ministerpräsident Reiner Haseloff am vergangenen Wochenende bei seinem kleinen CDU-Parteitag schon. In Magdeburg regieren die drei Parteien seit 2016 und geraten immer wieder heftig aneinander. Zuletzt platzte die Koalition fast, weil die man sich nicht mal auf einen Staatssekretärsposten einigen konnte. Die CDU in Sachsen habe sich offenbar mehr von SPD und Grüne gefallen lassen, als es bei ihnen vor drei Jahren der Fall gewesen sei, sagte Haseloff nun. Auch dort war man in Einigkeit gestartet - in der Koalition und in der CDU. Allzu lang hielt sie nicht.