Die Debatte über mögliche Kooperationen zwischen CDU und AfD in Kommunen geht in die nächste Runde. In einem Podcast des Nachrichtenportals »The Pioneer« plädierte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) für eine Zusammenarbeit mit dem Ende Juni gewählten Thüringer AfD-Landrat Robert Sesselmann: »Der Mann ist gewählt worden und der größte Fehler, den man machen kann, der übrigens auch passiert, ist, überall rumzuerzählen, dass man mit ihm nicht zusammenarbeiten kann«, sagte der CDU-Politiker.