Claudia Pechstein hält eine stockende Rede in ihrer Polizeiuniform, plädiert für mehr Abschiebungen und lässt sich über das Gendern und vermeintliche Sprechverbote aus. Der CDU-Chef Friedrich Merz lobt die Rede als »brillant«, viele andere – auch in der CDU – finden sie im Nachhinein hingegen grob daneben. Nun mischt sich der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) in die Debatte ein – und kritisiert die Kritiker Pechsteins.