Berlins Regierender Bürgermeister Müller will die SPD noch nicht aufgeben

Vielleicht ist es bezeichnend, dass die Deutsche Presseagentur nur in zwei Absätzen meldet, was Michael Müller an diesem Samstag im "Tagesspiegel" auf der gesamten Titelseite ausbreitet. Berlins Regierender Bürgermeister, seit 2014 im Amt, ist wahrscheinlich nicht zwingend derjenige, den man sich gemeinhin als Hoffnungsträger der SPD vorstellt. Der 54-Jährige kämpft in der Hauptstadt nicht nur mit schwindender Wählerzustimmung, auch er selbst gilt als bürokratisch und durchsetzungsschwach.

In Beliebtheitsumfragen rangiert der Regierende seit langem weit hinter seinen Vize-Bürgermeistern Ramona Pop (Grüne) und Klaus Lederer (Linke). Zur nächsten Berliner Wahl im Herbst 2021, das gilt in der Stadt als sicher, wird er kaum noch einmal als Spitzenkandidat antreten. Es geht für ihn jetzt also um sein Vermächtnis.

Erst am Freitag warb Müller bei der Wissenschaftskonferenz von Bund und Ländern für sein Lieblingsprojekt: Er will die Berliner Groß- und Uni-Klinik Charité zu einem internationalen Forschungszentrum ausbauen, ein deutsches Harvard ist Müllers Traum.

Parallel treibt er in der brach liegenden Siemensstadt im Ortsteil Spandau die Entwicklung eines Technologie-Campus voran. Während sein Amtsvorgänger Klaus Wowereit als Bürgermeister in die Geschichte einging, weil er Berlins Kultur und den Easyjetset-Tourismus ankurbelte, will Müller künftig als Wegbereiter für den Forschungsstandort Berlin gelten.

Für eine womöglich größere Rolle im bevorstehenden Reformprozess seiner Partei bewirbt sich Müller jedenfalls mit seinem Gastbeitrag für das Hauptstadtblatt. Darin fordert er, dass die SPD sofort mit der Arbeit an einem neuen Grundsatzprogramm beginnen müsse. Die Partei müsse wieder "zu dem Thinktank werden, der die Partei in vergangenen Zeiten des Wandels immer erfolgreich sein konnte", schreibt er. Es brauche neue Ideen für die Digitalisierung, den Wohnungsmarkt, die Energiewende und den Wohnungsmarkt - und vor allem auch für die Sozial- und Arbeitspolitik.

Widerwillen der Wähler

Die Agenda 2010 und Hartz IV, Elemente aus den Nullerjahren, deren "Fördern und fordern"-Philosophie auch noch große Teile des letzte SPD-Programm von 2007 bestimmten, seien "Instrumente der Vergangenheit", so Müller. Der in seiner Stadt Berlin unlängst eingeführte Mietendeckel und das solidarische Grundeinkommen, das der rot-rot-grüne Senat ebenfalls in der Hauptstadt mit einem Pilotprojekt erproben will, seien erste Schritte hin zu einer "Agenda 2030". Denn genau das, meint Müller, vermissten die Menschen an der SPD: "die Hinwendung zu neuen, sozial gerechten Konzepten für die Zukunft."

Das kann man so sagen, denn während die Grünen, wie zuletzt bei der Europawahl, Rekordergebnisse feiern und sich als bürgerliche Klimaschutz- und Umweltpartei profilieren, leiden die ehemals großen Volksparteien in Bund und Ländern unter schwindender Wählergunst und zerreiben sich in internen Debatten oder Personalstreitigkeiten, statt griffige Ideen anzubieten. Erschwerend kommt hinzu, dass Sozial- und Christdemokraten in der Bundesregierung in die vor allem für die SPD lähmende Groko eingebunden sind.

Den Widerwillen der Wähler gegen diese Profillosigkeit spürt Müller auch in Berlin. Bei der Europawahl kam die SPD hier nur noch auf 14 Prozent (CDU 15,1), die Grünen auf fast das Doppelte (27,8). Wenn sich der Trend fortsetzt, wird der nächste Berliner Bürgermeister aller Voraussicht nach eine Frau sein und zu den Grünen gehören. Aus dem in Berlin R2G genannten Regierungsbündnis würde dann wohl G2R - eine Degradierung für die SPD.

DPA Bürgermeister Müller mit R2G-Kollegen Lederer, l., und Pop

Allzu viel Konkretes hat Müller in seinem "Tagesspiegel"-Manifest dagegen nicht aufzubieten. "Zurzeit erleben wir den Erfolg von Ein-Themen-Parteien", schreibt mit Blick auf die Grünen, aber auch auf die AfD. Das suggeriere Klarheit und Zielstrebigkeit und sei verführerisch. Eine Partei wie die SPD aber, so Müller, "kann und darf sich nicht plötzlich nur auf ein Thema fokussieren". Zu komplex seien die Herausforderungen der Digitalisierung und Globalisierung, die Veränderung der Arbeit, Mobilität, der Wirtschaft und des "freiheitlichen Zusammenlebens".

Die Krise der Volksparteien in solchen Zeiten des Umbruchs sieht Müller als ein Alarmzeichen, aber dennoch sei es wichtig, "die Breite der Gesellschaft dabei mitzunehmen", die Fragen zu lösen, die diese Veränderungen mit sich bringen.

Klarer wird Müller in einigen anderen Punkten, die zum Teil in seiner Partei umstritten sind:

Beim Thema Mieten sowie der gesundheitlichen und energetischen Grundversorgung vermeidet er den Kampfbegriff "Enteignung" und denkt auch nicht über die Kollektivierung privater Unternehmen nach wie Juso-Chef Kevin Kühnert. Dennoch, so Müller, müsse der Staat "beweisen, dass er die Daseinsvorsorge sichern kann. Vielerorts wird das nicht ohne Kommunalisierung in den wesentlichen Bereichen möglich sein", also die Übertragung öffentlicher oder privatisierter Aufgaben auf Landkreise oder Städt. Wie er sich eine "den Wohnungsmarkt stärker regulierende Politik" vorstellt, zeige der Berliner Mietendeckel seiner Regierung. Der jedoch unter anderem dafür kritisiert wird, keinen neuen Wohnraum zu schaffen.

Den Klimawandel betrachtet Müller als Generationenfrage. Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit müssten in Einklang gebracht werden. Die im Bund diskutierte CO2-Steuer hält er für notwendig, sie müsse "so angelegt sein, dass sich einige nicht einfach durch modernen Ablass freikaufen können, ohne ihr Verhalten zu ändern. Jeder muss nach seinen Möglichkeiten besteuert werden."

Beim traditionellen Kernthema der SPD, der sozialen Gerechtigkeit, spricht sich Müller für die immer wieder debattierte Vermögenssteuer aus, sie dürfe "nicht länger ein Tabu sein". Auch müsse es endlich eine Finanztransaktionssteuer geben, um dafür zu sorgen, "dass multinationale Konzerne überall da versteuert werden, wo sie Gewinne erzielen."

Hartz IV sei angesichts von "Arbeit 4.0" nicht mehr zeitgemäß, sondern solle durch Modelle wie Müllers Vorschlag zum Solidarischen Grundeinkommen ersetzt werden. In den Projekt sollen zunächst 1000 Berliner Langzeitarbeitslose in städtische Jobs übernommen werden, etwa als Helfer in Schulen, Kitas und Pflegeeinrichtungen oder als Hausmeister. Damit lindert Müller auch einige akut drängende Probleme Berlins, das unter Personalnotstand in Verwaltung und öffentlichen Einrichtungen leidet.

Berlin, so Müller, sei die Metropole, in der die drängenden Fragen und Probleme dieser Zeit zusammenliefen. Die Stadt habe "in ihrer Geschichte mehrmals bewiesen hat, dass sie sich großen Umbrüchen stellen und sie meistern kann", schreibt er - und rückt sich dann staatstragend in die Nähe von Berliner SPD-Legenden wie Willy Brandt und Egon Bahr, die von hier aus ihre Formel von "Annäherung durch Wandel" entwickelt hätten. Auf dem Fundament von "Solidarität, Freiheit und Gerechtigkeit", müsse es die SPD schaffen, wieder zu einem "Think Tank" zu werden, "eine Partei, die Facharbeiter, Intellektuelle, Kunstschaffende und Digital Natives zusammenführt".

Daran will Michel Müller gerne arbeiten und seinen Teil beitragen, zunächst als Regierender Bürgermeister von Berlin. Aber klar ist auch: Er möchte sich mit seinen Ideen auch im laufenden Bewerbungsfristen für den vakanten Job des SPD-Parteichefs Gehör verschaffen. Ob die Partei ihm dabei aber zuhört, ist eine andere Frage.