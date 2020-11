Michael Müller hält Abschiedsrede »Dass das Rote Rathaus Rot bleibt, ist mir wichtig«

Berlins Regierender Bürgermeister will 2021 in den Bundestag einziehen. In seiner Abschiedsrede vom SPD-Landesvorsitz kritisiert er die Große Koalition. Die Zusammenarbeit mit der Union sei »unerträglich«.