Michail Gorbatschow Der Moskauer Ikaros

Egon Krenz, damals zweiter Mann in der Staatsführung nach Erich Honecker, sagte im Sommer 1989 nach dem Massaker vom Tiananmen-Platz gesagt, dass die Niederschlagung der »konterrevolutionären Unruhen« (wie er die Proteste nannte) gerechtfertigt war. Was wäre auf den Herbstdemonstrationen in Berlin, Leipzig, Karl-Marx-Stadt, Dresden passiert, wenn es Gorbatschow nicht gegeben hätte?

Dass die Welt, in der ich erwachsen werden konnte, so eine friedliche wurde, verdanke ich auch Gorbatschow. Er entließ diejenigen aus der Macht des Sowjetreichs, die am meisten für den gesamtdeutschen Krieg bezahlt haben. Dass Hunderttausende sowjetische Soldaten, deren Großväter mit den Panzern nach Deutschland rollten, wieder friedlich zurückrollten, wie kann man das anders als Glück beschreiben in der Geschichte dieses brutalen, gewalttätigen 20. Jahrhunderts. Dass ausgerechnet den Deutschen dieses Glück zuteil wurde, von denen die Zerstörung ausgeht, ist eine besondere Ironie, und ich bin mir nicht sicher, ob das heute so geschätzt oder verstanden wird. Wenn man das sagt, findet man sich auf einmal in einem Club mit Friedrich Merz, Dietmar Bartsch und der »Bild«-Zeitung wieder.