Auch Linksfraktionschef Dietmar Bartsch fordert eine eigene Gedenkveranstaltung. »Deutschland sollte in jedem Fall eine eigene Würdigung von Gorbatschow vornehmen. Ohne ihn hätte es die deutsche Wiedervereinigung so nicht gegeben«, sagte Bartsch dem SPIEGEL. »Denkbar wäre auch eine Feierstunde im Bundestag«, so der Linkenpolitiker.