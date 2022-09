Ob überhaupt und in welcher Form die Bundesrepublik an der Beerdigung teilnimmt, ist noch unklar. Viele Flugverbindungen sind gekappt, eine Einreise per Flugzeug müsste womöglich über die Türkei erfolgen. Denkbar könnte auch eine abgestufte Variante einer deutschen Teilnahme sein, die schon einmal im Frühjahr 2015 angewendet wurde: Alt-Bundespräsident Christian Wulf hatte damals in Riad den damaligen Amtsinhaber Joachim Gauck an der Trauerfeier für den saudischen König Abdullah vertreten.

Die Trauerfeier für Gorbatschow soll am Samstag im Säulensaal im »Haus der Gewerkschaften« unweit des Kremls stattfinden und offen für alle sein. Die war traditionell ein Ort der Trauerfeiern für die Staatschefs in der früheren Sowjetunion. So wurden hier unter anderem die Leichname von Sowjetgründer Lenin und seinem Nachfolger Stalin aufgebahrt, damit das Volk von ihnen Abschied nehmen konnte. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion wurde erst 2015 mit dem russischen Ex-Premier Jewgenij Primakow wieder ein hochrangiger Politiker im Säulensaal aufgebahrt.