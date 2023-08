Hintergrund ist ein seit Monaten schwelender Streit, bei dem auch Bauministerin Klara Geywitz (SPD) den Justizminister mehrfach aufgefordert hatte, endlich wie im Koalitionsvertrag vereinbart aktiv zu werden. Das Mietrecht fällt in die Zuständigkeit des Justizministeriums.

Um Druck zu machen, will die SPD-Bundestagsfraktion heute bei ihrer Klausurtagung in Wiesbaden ein Konzept beschließen, nach dem in Gebieten mit angespanntem Wohnungsmarkt für drei Jahre eine maximale Mietsteigerung von nur noch sechs Prozent bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete erlaubt sein soll.