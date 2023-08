Daten gegen Geld Die unheimliche Macht der Schufa

Wer eine Wohnung mieten oder einen Handyvertrag abschließen will, kommt an der Schufa kaum vorbei. Ungefragt sammelt der Konzern sensible Daten über die Deutschen – und macht sie zu Geld. Stört das niemanden?

und Céline Schuster Ein Podcast von Marius Mestermann