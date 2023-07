Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) müsse laut Rhein entsprechende Maßnahmen sofort umsetzen. »Ich würde es sehr begrüßen, wenn sie endlich die bundesweiten Grenzkontrollen durch die Bundespolizei anordnen würde – zumindest an den besonders belasteten Binnengrenzen.« Rhein und Faeser sind Konkurrenten bei der Landtagswahl in Hessen am 8. Oktober . Rhein will dort sein Amt verteidigen, die Bundesinnenministerin fordert ihn als SPD-Spitzenkandidatin heraus.