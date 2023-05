Migration Das deutsche Asylrecht ist brutaler Darwinismus

Die Lage ist glasklar und völlig verfahren, die Bundesregierung braucht die Quadratur des Kreises: Sie will – zurecht! – weiter Asyl gewähren. Aber sie will keine Asylverfahren in Deutschland haben. Das war im Groben schon die Idee jener Reform, die fast auf den Tag genau vor 30 Jahren in Kraft trat und von mehreren »Dublin«-EU-Übereinkommen flankiert ist: Wer aus einem EU- oder sicheren Drittstaat nach Deutschland gelangt, also die allermeisten, der kann sich nicht auf das Asylrecht berufen.