Studie zu politischen Reizthemen Migration und Klimakrise polarisieren Linke und Rechte am stärksten

Forschende an der TU Dresden haben nun für Deutschland und neun weitere Länder in Europa untersucht, welche Themenkomplexe am stärksten polarisieren. »Wenn sich Personen in wichtigen gesellschaftspolitischen Fragen mit emotionaler Ablehnung begegnen, kann von affektiver Polarisierung gesprochen werden«, so die Grundprämisse der Wissenschaftler.