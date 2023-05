Länder beharren auf »atmendem System«

Kanzler Olaf Scholz empfängt die 16 Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten am Mittwoch im Kanzleramt. Diese wollen am Mittwochmorgen zunächst unter sich beraten. Der Bund argumentiert, dass er insgesamt 15,6 Milliarden Euro in diesem Jahr für Flüchtlingsbelange ausgibt, die eigentlich Zuständigkeiten der Länder und Kommunen sind. Die Länder verweisen dagegen auf die stark steigenden Asylbewerberzahlen und dauerhafte Belastungen etwa durch die ukrainischen Kriegsflüchtlinge. »Es bedarf eines Finanzierungsmodells, das der Höhe nach angemessen ist und sich verändernden Flüchtlingszahlen anpasst (atmendes System)«, heißt es deshalb in dem Papier.